De Roeck weg bij Anderlecht om bij andere eersteklasser hoofdtrainer te worden?

Het nieuws dat Jonas De Roeck Anderlecht verlaat kwam nogal als een verrassing. Maar de T2 heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij weer als hoofdtrainer aan de slag wil. Zou het er nu dan van komen?

In de loop der jaren verscheen de naam van De Roeck geregeld als er een eersteklasser op zoek was naar een nieuwe trainer. Cercle Brugge, STVV, Beerschot... Allemaal werden ze al aan hem gelinkt. Ook nu zou er dus weer interesse kunnen zijn, want verschillende eersteklassers zijn op zoek - of gaan mogelijk op zoek - naar een nieuwe trainer.

Zo is er Charleroi, die onlangs Karim Belhocine ontslagen hebben. Daar werd Felice Mazzu al genoemd, maar die zou niet van plan zijn om Union te verlaten. Bij Beerschot, dat nog steeds geen beslissing nam over Will Still, is hij geen optie.