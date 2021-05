Davy Roef speelt niet bij AA Gent, en heeft al vergevorderde gesprekken met andere club uit 1A

Davy Roef ligt nog tot de zomer van 2023 onder contract bij AA Gent. Hij kwam dit seizoen echter maar dertien keer in actie bij de Buffalo's, en lijkt de concurrentie strijd met Bolat volledig te zijn verloren, er zijn echter wel geïnteresseerden in de Gentse nummer 2.

Roef kwam maar dertien keer in actie in het totaal dit seizoen voor AA Gent, en dat is niet genoeg voor de Rumstenaar. Het ziet er niet naar uit dat Roef snel de nummer één van de Buffalo’s zal worden, daarvoor staat concurrent, Sinan Bolat, te stevig tussen de doelpalen. Een nieuwe club lijkt dus aangewezen voor de 27-jarige keeper.

STVV zou wel geïnteresseerd zijn in de ex-Anderlechtkeeper. Sint-Truiden wil Roef aantrekken voor de concurrentiestrijd aan te gaan met huidig nummer 1, Daniel Schimdt, of eventueel zelfs Schmidt zijn vertrek op te vangen. Roef zit volgens bronnen al in een verregaande fase in gesprekken met STVV. Afwachten dus wat het wordt voor Roef.