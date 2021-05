AA Gent wil meer talent in hun jeugdacademie en werkt daarvoor samen met Seraing-trainer Ferrera

AA Gent wil meer uit hun jeugdwerking halen, de Buffalo's zijn nu bezig met een heel aantal projecten om hun netwerk te vergroten. Nu gaan de Gentenaren ook in zee met Seraing-trainer Emilio Ferrera. Ferrera heeft een jeugdacademie op poten gezet, en gaat nu dus samenwerken met AA Gent.

Emilio Ferrera is naast trainer van Seraing ook nog eens eigenaar van een jeugdacademie die spelers opleidt tussen de negen en veertien jaar. EF-academie is de naam van zijn project. De jeugdopleiding had een samenwerking met Standard, maar die samenwerking wordt niet verlengd. AA Gent zou veel interesse hebben om met Ferrera in zee te gaan, zo kunnen de Gentenaren hun netwerk om talent op te sporen vergroten.

Er gingen geruchten de ronde dat Ferrera assistent zou worden van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent om meer jeugd te laten doorstromen naar de eerste ploeg. Maar die geruchten heeft de trainer van Seraing zelf ontkracht door te zeggen in Het Laatste Nieuws dat ‘hij nooit meer van zijn leven assistent wil zijn’.