CIJFER VAN DE WEEK: 405 voor Messi, 334 voor beste speler uit Belgische competitie (en 5 man van Club in top-10)

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week blikken we terug op een index ranking van Instat die ons wordt aangeboden door het CIES deze week.

Volgens de statistieken heeft Lionel Messi dit seizoen van alle spelers die al meer dan 1000 speelminuten vergaarden de beste cijfers.

Lang de beste van België

Hij verzamelde al 405 'belangrijkheidspunten'. Neymar (381) en Lewandowski (371) vervolledigden het podium, eerste Belg is Kevin De Bruyne (366) op plaats vijf.

Als we binnen België kijken, dan troeft Noa Lang twee aanvallers van Genk af in de top-3. In de top-10 staan liefst vijf spelers van Club Brugge.

1. Noa Lang

2. Theo Bongonda

3. Junya Ito & Abdoulaye Seck

5. Clinton Mata & Hans Vanaken

7. Selim Amallah

8. Eduard Sobol & Sambi Lokonga

10. Brandon Mechele