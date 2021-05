OFFICIEEL: Westerlo bevestigt het vertrek van Bob Peeters

Het was al uitgelekt dat Bob Peeters en KVC Westerlo niet met mekaar door zouden gaan. Dat heeft de 1B-club nu ook officieel bevestigd. Peeters en Westerlo zouden niet langer dezelfde visie delen en dan komt er logischerwijs een einde aan de samenwerking.

"Na een evaluatie van het seizoen, hebben KVC Westerlo en Bob Peeters geconcludeerd dat ze niet langer op dezelfde golflengte zitten", staat op de clubsite te lezen. "Na een samenwerking van drie en een half jaar hebben beide partijen daarom besloten hun overeenkomst te beëindigen en elk hun eigen weg te gaan."

Woord van dank

Het traditonele woord van dank wordt ook uitgewisseld. Westerlo wenst Peeters het beste zowel sportief als privé. Peeters heet op zijn beurt dankbaar te zijn voor de samenwerking van de voorbije jaren. Westerlo is volop bezig met de voorbereiding van volgend seizoen, in de hoop om beter te doen dan in 2020-2021.

Westerlo was immers met veel ambitie begonnen aan het seizoen in 1B, maar kon de verwachtingen niet waarmaken en eindigde achter promovendi Union en Seraing.