Pas gestopte Defour is al aan de slag als trainer: "In mijn hoofd was ik al klaar, met rest van de staf op zelfde lijn"

"That's it for me". Met die woorden zette Steven Defour op sociale media een punt achter zijn carrière van actief voetballer. Om meteen over te gaan tot een volgende loopbaan, die van trainer. Defour zal donderdag op Sclessin niet aanwezig zijn als speler, maar wel als assistent-coach van KVM.

Op de digitale persbabbel van Wouter Vrancken schoof Defour aan om een extra woordje uitleg te verschaffen. "Vrijdag op training heb ik last gekregen aan mijn quadriceps. We hebben het weekend afgewacht en maandag een echo genomen. Daar is een scheurtje ontdekt waardoor ik drie weken buiten strijd zou zijn. Dan is het gedaan, hé."

Want binnen drie weken zullen de play-offs er inderdaad opzitten. Dat het nu echt gedaan is, brengt geen extra emoties met zich mee. "Ik had al afscheid genomen in de laatste thuismatch van de reguliere competitie. Ik wou natuurlijk wel doorgaan tot het einde in de play-offs. Dat was een mooie afsluiter geweest, maar in mijn hoofd was ik al klaar."

Quadriceps in plaats van kuiten

Een blessure was de laatste jaren voor Steven Defour helaas nooit ver weg. "Ik wist dat het op elk moment kon gebeuren. Ik had verwacht dat het een blessure aan mijn kuiten ging zijn die mijn carrière wel eens kon beëindigen, het zijn nu dus mijn quadriceps. Ik hoop dat de ploeg de goede reeks verderzet in de play-offs."

Defour is meteen opgenomen in de technische staf van KVM. De voormalige Rode Duivel zal zich toespitsen op individuele spelersbegeleiding van jongere spelers. "Voor mijn UEFA A heb ik al een paar trainingen gegeven aan de jeugd. Het is ook één van de punten waar we nog in kunnen groeien als club. Dan is het belangrijk dat één iemand zich daarmee bezighoudt."