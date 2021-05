Kogel door de kerk wat betreft beloftenploegen én 1A langer met 18?

De Pro League is opnieuw volop bezig met praten over het al dan niet toelaten van (meer) beloftenploegen in 1B en het aantal teams in 1A.

Oostende kreeg zijn licentie, dus gaan we volgend seizoen van start met 18 in de Jupiler Pro League. Normaal gezien was het voorzien dat volgend seizoen het laatste jaar was met 18. Maar de teams in de Pro League zouden ervoor openstaan om langer met 18 door te doen - al was het maar om de eigen degradatiekansen te verkleinen. Beloftenploegen Daarover zal op de Algemene Vergadering van 25 mei onder meer worden gedebatteerd. Ligt volgens Het Nieuwsblad dan ook op tafel: de beloftenploegen. Die zouden volgend jaar niet uitkomen in 1B of de amateurreeksen, maar er zou wel een plan op tafel liggen om dat vanaf het seizoen 2022-2023 te doen - in ruil voor betere licentievoorwaarden voor amateurclubs om in 1B te raken.