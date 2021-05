Versoepelingen voor de sport: Pro League leeft op goede hoop, maar nog veel onduidelijkheden

De Pro League moet het al maanden en maanden zonder publiek doen. Rest de vraag: hoelang gaat dat nog duren?

Er zijn alvast versoepelingen aangekondigd voor de sportbranche en als alles goed blijft evolueren met de coronacijfers, dan kan dat een positieve impact hebben.

Hoeveel fans?

De Pro League hoopt alvast dat voetbal ook minstens als evenement zal worden gezien en dat er dus volgend seizoen gewoon fans in het stadion zullen mogen zitten.

Over eventuele negatieve testing en hoeveel fans er precies de stadions in zullen mogen? Daar is tot op heden nog geen duidelijkheid over weet Het Nieuwsblad.