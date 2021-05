Het blijft rommelen bij Real Madrid en Marcelo is het kind van de rekening

Real Madrid beleeft woelige weken. Door de uitschakeling in de Champions League en de achterstand op stadsgenoot Atlético begint de nervositeit toe te nemen.

Zo meldt Goal nu dat Zinedine Zidane Marcelo uit de selectie gegooid zou hebben voor de partij tegen Granada van donderdag. De trainer en de ervaren linksachter zouden op de training van dinsdag in aanvaring gekomen zijn na een discussie over de verdedigende tactiek. De Braziliaan zou één van de spelers zijn die het stilaan gehad hebben met Zidane en kwam ook voordien al alsmaar minder aan bod.



Marcelo werd wel in de basis verwacht omdat Ferland Mendy out is. Ook Ramos, Varane, Carvajal en Vazquez liggen in de lappenmand, waardoor Zidane nu amper drie fitte verdedigers overhoudt voor donderdag: Odriozola, Militão en Nacho. Wellicht zal hij daardoor moeten teruggrijpen naar de 19-jarige Miguel Gutierrez als linksachter.