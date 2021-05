Joost Houtman brengt nieuw boek FC De Criminelen uit.

Joost Houtman was gisteren te gast in een speciale aflevering van Sjotcast. Hij was te gast om zijn nieuwe boek, FC De Criminelen, voor te stellen. Het boek is een verzameling van verhalen over voetballers die dingen mispeuterden in hun leven. De onderwerpen gaan van oplichting tot moord.

In het boek is er plaats voor sterren als Diego Maradona en Johan Cruijff, maar ook voor Belgen als Gilbert Bodart en Dirk Goossens. Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag en is nu te koop in de boekhandels.