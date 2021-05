Gentse werkkracht en Storm vs Matige toppers en 'Busje komt zo'

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Gentse werkkracht

Was het waanzinnig wat AA Gent op de mat bracht? Neen, dat niet. Maar de Buffalo's speelden wel prima voetbal en wonnen al bij al verdiend van KV Oostende.

Play-off 2 is zo nog wat spannender geworden. Bovendien viel vooral de werkkracht op. Vadis Odjidja, Hanche-Olsen en zelfs Roman Yaremchuk: allemaal legden ze er deze keer wél hun kop helemaal voor. En het rendeerde.

© photonews

Storm in bloedvorm

Ook op Sclessin - en zelfs even met tien man - won KV Mechelen opnieuw. En zo staan de Kakkers op kop in play-off 2.

Met dan ook aan Nikola Storm, die in vreselijke bloedvorm zit en echt fantastische dingen laat zien de laatste maanden.

FLOP

Matige toppers

Play-off 1 had op speeldag 3 heel wat minder om het lijf dan play-off 2. Genk oogde vermoeid tegen Anderlecht en kon niet winnen op die manier.

Club Brugge van zijn kant serveerde ook heel erg lauwe koffie tegen Antwerp, waardoor we halfweg de play-offs nog niet veel wijzer zijn geworden.

Farce? VARce

Busje komt zo, busje komt zo. Hollenboer had het ooit over een methadonbusje voor twee verslaafden, maar wat er in Genk gebeurde tart eigenlijk opnieuw alle grenzen van het tragikomische.

Een foutje in de planning en daardoor geen VAR tijdig aanwezig in Genk. In een topper in play-off 1 in deze fase van de competitie. Waanzin.