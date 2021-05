Marc Degryse vindt dat Sambi Lokonga nog stappen moet zetten

Je bent voor of tegen, maar Albert Sambi Lokonga laat niemand onberoerd. De voetbalkwaliteiten van de middenvelder staan buiten kijf, maar soms wordt er dat extraatje van hem verwacht. Ook Marc Degryse is van die mening.

Degryse vindt ook dat hij er nog niet helemaal is. "Na de match die ze verloren op Beerschot had ik wat kritiek geuit op Sambi. Toen schreef zijn broer Mpoku op Twitter dat ik moest zwijgen. Dan denk ik: 'Niet doén'. Pas op, of je nu voor of tegen Sambi bent, hij is wél een persoonlijkheid", zegt hij in HLN.

Hij wordt genoemd als een mogelijke opvolger van Axel Witsel. "Van Sambi wordt gezegd: 'Het is belangrijk wie naast hem speelt'. Maar als je goed bent, maakt dat niet uit. Want dan maak jíj degene naast je beter. Ik weet niet of Sambi defensief solide genoeg is om een rol als die van Witsel op te nemen. Als hij tijd en ruimte krijgt, wil-ie nog wel eens graag uitdagen. Dat hoeft niet."