Racing Genk gelooft nog in de titel: "Maar twee punten achterstand tegen laatste match op Club"

Club Brugge zwalpt door de play-offs, maar heeft toch nog altijd wat marge. Toch lijkt Racing Genk sterk te geloven in de titelkansen.

Ook al ging hij er niet in bepaald gunstige omstandigheden weg, toch ligt het hart van Stijn Stijnen nog altijd bij blauwzwart. Hij ziet zijn ex-ploeg het heel moeilijk krijgen.

“Daar stormt het. Door de halvering van de punten gingen ze op twintig dagen van zestien naar slechts een handvol punten voorsprong. Dat is hard. Ze hadden de titel eigenlijk al vast, maar moeten die nu opnieuw over de streep trekken”, zegt Stijnen aan Het Nieuwsblad.

Want Racing Genk is ervan overtuigd dat dit Club Brugge nog de titel kan mislopen, aldus Stijnen. “Dat is niet vanzelfsprekend, zeker als op de laatste speeldag dan nog eens Club-Genk op het programma staat. Want Genk gelooft dat het dan maar twee punten achterstand heeft. Die gaan ervan uit dat ze die wedstrijd in Brugge winnen.”

Of het zover zal komen, is maar de vraag. De kaarten liggen voorlopig nog altijd in het voordeel van blauwzwart. “Je ziet dat die spelers snakken naar het einde. Het is een enorm zenuwachtig gedoe. Hoe meer ze het ontkennen, hoe meer het duidelijk wordt dat het wel degelijk in het hoofd zit. Ze moeten eens een wedstrijd winnen. Daar komt het op aan. Dan zijn ze er. Zondag tegen Antwerp moeten ze winnen.”