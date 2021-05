Transfernieuws en Transfergeruchten 15/05: Engels - Deschacht - Vanheusden - Vranckx - Kolo Muani - van Aken - Chair

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Aster Vranckx volgend seizoen bij Belgische topclub actief'

Momenteel heeft hij het moeilijk om zich door te zetten bij KV Mechelen, maar zijn transfer naar Wolfsburg deze zomer is wel al in kannen en kruiken. Al zou hij volgend seizoen ook nog wel eens in Belgiƫ kunnen spelen. (Lees meer)