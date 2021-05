Zien we gewezen smaakmaker terugkeren naar Club Brugge of andere ploeg in Jupiler Pro League?

Aernout Van Lindt

Vandaag 20:03 |





Bij zijn Engelse club lijkt het verhaal geschreven. En dus is de vraag: wat deze zomer? Een terugkeer naar de Belgische competitie? Bjorn Engels mag vertrekken bij Aston Villa, maar kan al een tijdje rekenen op interesse uit de Jupiler Pro League. Contact met Clement Zo hebben in het verleden zowel Antwerp als Anderlecht zich al geïnteresseerd getoond in de ex-speler van Club Brugge. Ook bij blauw-zwart zouden ze de centrale verdediger gerust kunnen gebruiken. Engels zelf gaf in Krant van West-Vlaanderen aan dat er alvast nog contact is tussen hem en Philippe Clement, maar over interesse weet hij (nog) niets.



