Klopp na last-minute winning goal: "Ongeloofelijk! Zoiets heb ik nog nooit gezien"

Jürgen Klopp was een tevreden man na de wedstrijd tegen West Brom. Liverpool won met 1-2 door een last minute goal van doelman, Alisson. De Braziliaanse goalie kopte de bal perfect binnen, dat beaamt ook de coach van Liverpool.

“Het was een ongelofelijk goeie kopbal van Alison, onwaarschijnlijke techniek. Ken je het gevoel? Je ziet iets en denkt: dat kan niet, dan kijk je naar de bank om te checken of wat je gezien hebt wel echt is, en dan blijkt het ook echt te zijn. Ongelofelijk! De spelers zijn ook enorm tevreden, en we zijn nog steeds in de race. We hebben gevochten met alles wat we hadden, meer kan je niet vragen”, aldus Jürgen Klopp in zijn reactie na de wedstrijd.

Door de overwinning op het veld van West Brom, verliezen ‘The Reds’ geen voeling met de top vier van de Premier League, en dus ook niet met de Champions League van volgend seizoen. Liverpool mag zich nu nog gaan opmaken voor twee levensbelangrijke wedstrijden tegen Burnley en Crystal Palace.