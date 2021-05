Club Brugge wil een titelviering met toeschouwers

Club Brugge kan deze donderdag al kampioen spelen. Als Genk thuis niet kan winnen van Antwerp, of als de Blauw-Zwarten zelf een punt kunnen pakken op Anderlecht. Anders is het de week erna in een cruciaal duel tegen Racing Genk, in die wedstrijd wil Club toeschouwers.

Club Brugge kan deze donderdag kampioen spelen op Anderlecht, als het een punt pakt. Zo niet, moeten ze in Brugge hopen dat Genk niet wint tegen Antwerp. Anders zal het een cruciale wedstrijd in Jan Breydel worden. En voor die match wil Club Brugge een testevent met publiek organiseren. De wedstrijd thuis tegen Genk is Club Brugge al kampioen of kan het kampioen spelen. Daarom hebben de Bruggelingen een aanvraag ingediend om een testevent te organiseren met 500 mensen, dat meldt Het Nieuwsblad. Afwachten dus wat er zondag zal gebeuren.