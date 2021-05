Epro League: OHL (Eonel) verslaat Anderlecht (Zakaria Bentato) en is Belgisch kampioen!

Vandaag stond in de Epro League de finale tussen Anderlecht en OHL op het programma. Na twee zeer gelijkopgaande wedstrijden hebben OHL en zijn speler Reinout "Eonel" Schols de titel gewonnen.

In de eerste wedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar in het slot sloeg Eonel met OHL toe. In de allerlaatste seconden scoorde Eonel namelijk met Myny de 1-2 en daardoor kwam OHL in de finale op voorsprong.

In de tweede wedstrijd veranderde alles: OHL kwam met 10 man te staan na een overtreding van Bese. RSCA kreeg een penalty en Zakaria Bentato scoorde met Verschaeren via een mooie panenka. Zo ging de tweede wedstrijd naar Anderlecht.

Zo kwam er nog een derde wedstrijd met de golden goal regel: de eerste die scoorde, won de titel. Aan het einde van de tweede helft scoorde Reinout "Eonel" Schols via Sowah het eerste doelpunt en kroonde zich tot Belgisch kampioen!