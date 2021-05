Keert ex-speler van onder meer Antwerp terug naar België? Verschillende Belgische clubs tonen interesse

Twee jaar na zijn vertrek uit België staat Reda Jaadi, ex-speler van onder meer KV Mechelen, Antwerp en de U21 van Club Brugge, in de belangstelling van verschillende Belgische en Franse clubs.

Reda Jaadi zou op weg zijn naar een nieuwe bestemming. Volgens La Dernière Heure zou de middenvelder van FUS Rabat deze zomer naar België kunnen vertrekken. Verschillende Belgische clubs, waarvan de identiteit niet is bekendgemaakt, zouden belangstelling hebben voor zijn profiel. Zij zouden echter niet de enige clubs in het dossier zijn.

Er wordt namelijk ook gemeld dat enkele Franse ploegen de situatie van de 26-jarige middenvelder volgen. Een jaar geleden werden al aanbiedingen van Frankrijk en België afgewezen, maar de dingen zijn sindsdien veranderd. De Brusselaar is nu dichter bij een transfer.

Reda Jaadi heeft in het verleden al bij verschillende Belgische clubs gespeeld. De Marokkaanse international heeft tijdens zijn carrière al de kleuren van Standard, Club Brugge, KV Mechelen en Antwerp gedragen. In augustus 2019 koos hij voor een avontuur in Marokko. Twee jaar later kan hij dus de hoofdstad verlaten om terug te keren naar België.