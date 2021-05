Le Marchand over volgend seizoen: "Ik keer terug naar Fulham en zie wel wat er gebeurt"

Maxime Le Marchand is dit seizoen sterk bezig bij Antwerp. Waar Le Marchand volgend seizoen zal belanden, is ook voor de Fransman zelf niet duidelijk. De verdediger is momenteel eigendom van Fulham, en moet aan het eind van het seizoen terugkeren.

“Ik lig nog een jaar onder contract bij Fulham. Ze zakken naar de Engelse tweede klasse en gaan flink moeten bouwen aan hun ploeg. Ik heb nog niets van hen gehoord, maar ik keer na dit seizoen terug en we zien wel wat er dan gebeurt. Het speelt zeker in mijn voordeel dat ik speelminuten op een hoog niveau heb verzameld” “Of ik ooit contractspeler kan worden bij een Belgische topclub? Absoluut. Ik zie niet in waarom niet. Het hangt natuurlijk wat van de contractduur en de financiën af. Ik voel me hier goed en de Belgische competitie is heel interessant. Voor de prijzen spelen, is als voetballer overigens veel leuker dan degradatievoetbal”, aldus Le Marchand in de Gazet van Antwerpen.





