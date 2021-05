Verrassende uitspraak van Sir Alex Ferguson: "Als ik hem tegen Lionel Messi had gezet, hadden we de Champions League in 2011 gewonnen"

In 2011 stonden Manchester United en FC Barcelona tegenover elkaar in de finale van de Champions League. FC Barcelona haalde het met 3-1 dankzij doelpunten van David Villa, Lionel Messi en Pedro. Tussendoor scoorde Wayne Rooney de gelijkmaker.

Volgens Sir Alex Ferguson, de legendarische ex-manager die toen aan het roer stond bij Manchester United, had het er anders kunnen uitzien. In een interview bij SPORTbible vertelde hij namelijk dat hij Park Ji-sung op Lionel Messi had moeten zetten.

"Daar heb ik de finale verloren tegen FC Barcelona. "Ik had tijdens de rust moeten wisselen en Ji-sung Park op Messi moeten zetten. We maakten echter net voor de rust gelijk en ik dacht dat we beter konden groeien in ons spel. We waren best goed in de laatste 10 minuten van die helft. We hadden voor kunnen staan, maar als ik Ji-sung Park tegen Messi had laten spelen, hadden we kunnen winnen. Dat denk ik echt", aldus Sir Alex Ferguson.