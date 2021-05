Kompany hard voor refs: "Mijn ploeg is niet de enige die progressie moet maken"

Vincent Kompany kon er niet echt mee leven, met de discutabele fases in de wedstrijd tegen Antwerp. Op zijn persconferentie zei hij er niet veel meer over, maar voor de camera van Eleven gaf hij wel ongezouten zijn mening.

“Zijn jullie er al uit?”, vroeg Kompany aan de interviewer. “Twee cruciale momenten natuurlijk... Wat mij vooral stoort, is dat die beslissingen pijlsnel genomen zijn. Miazga moest niet snel genoeg in de kleedkamer zijn, bij de goal werd er meteen naar de middenstip gewezen."

"Ach, nu kan ik er al bijna om lachen. Laat het me zo zeggen: mijn ploeg moet progressie maken, maar we zijn niet de enige. Ik kan ondertussen een brief schrijven met honderd dingen die veel beter kunnen en moeten, op een simpele manier. De look & feel zal wel ok zijn, maar op een bepaald moment is ook de inhoud belangrijk natuurlijk."

De VAR kon waarschijnlijk niet tussenkomen omdat er geen clear errors waren. "Tja, een aantal mensen zal het wél met zekerheid weten zeker? Ze hebben alleszins wel héél snel hervat, om te voorkomen dat er ook maar enig debat kan zijn. Of hoe ze ook telkens zelf het spel vertragen, terwijl ik maar als een zot achter die ballen lig te lopen om ervoor te zorgen dat er snel weer gevoetbald wordt.”