Ploegmaats smeken Anderlecht-kapitein om te blijven, maar hoe realistisch is dat?

Albert Sambi Lokonga zei gisteren dat "hij klaar is om op een hoger niveau te spelen". Een hint naar een mogelijk zomers vertrek. Zijn ploegmaats lieten op sociale media al weten dat ze hopen dat hij blijft. Maar Anderlecht lijkt het geld van zijn transfer ook nodig te hebben.

Onder meer Francis Amuzu en Anouar Ait El Hadj smeekten hun kapitein in een reactie op zijn Instagram-post om te blijven. Maar de kans is groot dat ze ontgoocheld worden.

© Instagram Sambi Lokonga

Waarom dan wel? Velen zullen pleiten dat Sambi Lokonga nog niet klaar is voor de stap hogerop. Daarvoor moet je er eerst bovenuit steken in België en de kapitein van paars-wit blijft nog te veel matchen onder de verwachtingen. Maar... zijn intrinsiek talent is wel duidelijk en momenteel vertegenwoordigt hij van alle doorgebroken jeugdspelers het grootste kapitaal.

Geld nodig

We zien wel niet gebeuren dat hij in de grootorde van Jérémy Doku verkocht kan worden, maar Anderlecht mikt zeker boven de 10 miljoen. Dat zou welgekomen geld zijn, want er is nogal wat werk aan de ploeg.

Vincent Kompany merkte het zondag op: "We zullen in de mate van het mogelijke de ploeg sterker maken." Anderlecht krijgt straks waarschijnlijk wel die kapitaalsverhoging op de rekening, maar 't is nu ook niet dat ze daar zot kunnen mee doen. Er is nog steeds dat herstelplan waardoor er op elke euro gelet moet worden en de belangrijkste elementen van deze ploeg bij elkaar houden, zal ook wel al wat geld kosten.

Nmecha houden wordt een dure affaire, maar een andere - goeie - spits vinden, kost ook handenvol geld. En wat met Matt Miazga en Majeed Ashimeru? Die drie houden zal al boven de 10 miljoen euro liggen en dan is de portefeuille die Peter Verbeke deze zomer ter beschikking zal hebben al een pak minder dik geworden.

Maar naar waar?

Extra inkomsten uit één transfer zou dus wel helpen. Alleen is de vraag: wie staat er op dit moment te springen om zoveel geld voor Lokonga neer te leggen? AC Milan? Sevilla? Dat zijn tot nu toe allemaal geruchten geweest. Er ligt niks concreet op tafel. De vraag is dan ook: krijgt Anderlecht wat het wil van hun kapitein? Anders zou een extra jaartje ook wel aangewezen zijn, want een vervanger kost ook.