U21 van Duitsland neemt middenvelder van KAA Gent en aanvaller van Anderlecht mee naar eindronde EK voor beloften

Niklas Dorsch had het moeilijk de voorbije weken bij KAA Gent en hij wordt zelfs al in verband gebracht met een transfer terug naar Duitsland. Toch hebben zijn mindere prestaties van de voorbije weken geen invloed op de beloftenploeg van Duitsland.

De kans is bestaande dat KAA Gent deze zomer al afscheid zal moeten nemen van Niklas Dorsch. Zoals u HIER kan lezen toonde Hertha Berlijn enkele dagen geleden namelijk al interesse in de Duitse middenvelder.

Op de eindronde van het EK voor beloften krijgt Dorsch de kans om zich in de kijker te spelen, want hij werd geselecteerd voor de beloftenploeg van Duitsland. Ook Lukas Nmecha van Anderlecht is uiteraard van de partij.