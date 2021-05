Competities mogen nog wat langer 5 spelers wisselen van wetgever in het voetbal

De IFAB, het internationale orgaan dat de regels in het voetbal opvolgt, heeft beslist dat er in het voetbal tot eind 2022 5 wissels doorgevoerd mogen worden per wedstrijd.

Normaal gezien mag er tijdens een voerbalwedstrijd drie keer gewisseld worden. Door de coronapandemie, de opeenvolging van wedstrijden en het uitstel van sommige wedstrijden, had de IFAB eerder beslist dat het mogelijk was om 5 spelers te wisselen. De aparte bonden moesten dit echter ook nog goedkeuren voor die regel daadwerkelijk van kracht zou gaan. De IFAB verwacht ook volgend seizoen nog kalenderproblemen en verlengt de uitzondering om 5 wissels te kunnen doorvoeren tot en met 31 december 2022. Zo willen ze tegengaan dat er veel spelers te vermoeid of te snel geblesseerd zijn. Dat betekent dus ook dat er op het WK in Qatar (dat in de winter van 2022 plaatsvindt) 5 keer gewisseld mag worden door de landen. In zo goed als elk West-Europees land mag er 5 keer gewisseld worden, behalve in Engeland. Veel Premier League-coaches namen de Engelse voetbalbond FA om die reden op de korrel het afgelopen seizoen, aangezien de topploegen in Engeland in vier competities zitten (Premier League, League Cup, FA Cup en internationaal toernooi zoals Champions League).