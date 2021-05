Exclusief: Kenny Steppe beleefde turbulent seizoen met STVV: "Misschien was Muscat iets te los in zijn aanpak"

Een trainerswissel, degradatiestress... Een rustig seizoen was STVV niet gegund, degradatie naar 1B werd vermeden dankzij een sterke terugronde. Voortbouwen kan STVV echter niet, Peter Maes verkaste onlangs immers naar Beerschot en ook in de spelerskern zal er heel wat verloop zijn.

Voetbalkrant.com sprak met Kenny Steppe. De 32-jarige Antwerpenaar begon als eerste doelman aan het seizoen, maar een blessure en een sterk keepende Daniel Schmidt deden hem om de bank belanden. Een gesprek over slaan en zalven, een gemiste transfer naar Anderlecht en de acute nood aan vakantie.

STVV heeft er een bewogen seizoen opzitten, maar dat geldt ook voor jou persoonlijk. Je begon als titularis aan de competitie met een zege tegen AA Gent. Daarna volgden acht wedstrijden op rij zonder zege, waarna jij naar de bank werd verwezen.

Kenny Steppe: “Ik had niet het gevoel dat er in die periode aan mij getwijfeld werd. Ik liep jammer genoeg een spierscheur in de kuit op, dus het is niet zo dat ik opzij werd geschoven. Op het moment dat ik in de lappenmand lag, werd Kevin Muscat ontslagen. Na de komst van Peter Maes pakten we negen op negen met Daniel Schmidt in het doel. Dan weet je als doelman dat het lastig wordt om weer in de ploeg te geraken, zeker omdat Schmidt het gewoon goed bleef doen.”

Hoe moeilijk is het dan voor een ervaren doelman zoals Kenny Steppe om week na week te moeten toekijken vanaf de zijlijn?

“Plezant kan je dat niet noemen natuurlijk. Anderzijds draai ik al lang genoeg mee om niet te impulsief te reageren. Dan is het kwestie van hard te blijven werken en hopen dat er een kans komt.”

Jullie liepen na die slechte seizoenstart maandenlang achter de feiten aan. Was Kevin Muscat, die als speler bekend stond om zijn viriele speelstijl, de man die in de kleedkamer dan vaak in woede uitbarstte?

“Over Kevin Muscat kan ik echt weinig verkeerd zeggen. Zijn band met de spelers was erg goed. Misschien was hij iets te los in zijn aanpak. In een ploeg met veel ervaren spelers wordt dat in de kleedkamer gecorrigeerd, maar dat was zeker voor de winterstop bij ons niet het geval. Sommige jongens namen het misschien net iets te gemakkelijk op.”

Te veel zalven, te weinig slaan. Wat dat betreft kon het contrast met Muscats opvolger nauwelijks groter zijn?

“Dat kan je inderdaad wel zeggen. Peter Maes is iemand die heel aanwezig is, hij zette vanaf dag één meteen enkele jongens op hun plaats. Tegelijkertijd weet hij ook dat hij met zijn meer ervaren spelers iets anders om moet gaan. Het geleverde spel was bij momenten echt goed, net zoals de resultaten. Daarvoor verdient hij een pluim.”

Al mogen we niet vergeten dat ook de wintertransfers een schot in de roos waren. Met name Lavalée, Brüls en Mboyo waren in geen tijd weg te denken uit jullie typeploeg.

“Het is duidelijk dat zij ons de kwaliteitsinjectie gaven die we nodig hadden. Zonder hun komst was het behoud erg moeilijk geworden. Het was broodnodig dat zij onze rangen kwamen versterken.”

