Transfernieuws en Transfergeruchten 31/05: Vits - Aurier

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Dan toch nog een verlengd verblijf in nieuwe rol voor Vercauteren bij Antwerp? Great Old komt met duidelijkheid

Frank Vercauteren is niet langer de coach van Antwerp. Met Priske werd ondertussen al een nieuwe oefenmeester gevonden. Maar er was wel nog wat hoop bij The Great Old, of toch niet? (Lees meer)