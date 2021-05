Dan toch nog een verlengd verblijf in nieuwe rol voor Vercauteren bij Antwerp? Great Old komt met duidelijkheid

Frank Vercauteren is niet langer de coach van Antwerp. Met Priske werd ondertussen al een nieuwe oefenmeester gevonden. Maar er was wel nog wat hoop bij The Great Old, of toch niet?

Volgens Het Laatste Nieuws hoopte men er bij Antwerp nog op dat Vercauteren alsnog aan boord zou blijven bij stamnummer 1, weliswaar in een andere rol. Frank Vercauteren tekende begin 2021 een contract tot einde seizoen. Hij nam als coach het roer over in moeilijke omstandigheden en loodste de ploeg naar een knappe derde plek in de eindstand!



Royal Antwerp FC is Frank Vercauteren bijzonder dankbaar en wenst hem veel succes toe. pic.twitter.com/HKvCETpg5U — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 31, 2021 Hij zou er de sportieve lijnen kunnen uitzetten in het post-D'Onofrio-tijdperk. Dat was toch een piste die op tafel lag. Of het er van zal komen? De kans lijkt steeds kleiner te worden. Antwerp heeft in ieder geval definitief afscheid genomen van Vercauteren op de sociale media.