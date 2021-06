Duivels aanmoedigen kan ook vanuit 't Kuipje: KVC Westerlo komt met heus EK-village

Wedstrijden bekijken op ee groot scherm, dat hoort erbij als de Rode Duivels meedoen aan een groot toernooi. In coronatijden is het iets minder evident om mensen samen te brengen om de Duivels aan te moedigen, maar het zal de komende weken toch al enigszins mogelijk zijn.

1B-club Westerlo nodigt geïnteresseerden alvast uit om naar het EK-village aan 't Kuipje te komen. De groepswedstrijden van de Rode Duivels worden daar al zeker uitgezonden. Westerlo laat ook weten dat het om een coronaproof event zal gaan.

EK-VILLAGE



Op 11 juni gaat het EK van start. Daarom willen wij jullie van harte uitnodigen om onze Rode Duivels 🇧🇪 te komen steunen in ons EK-Village.



Om aanwezig te kunnen zijn, dien je vooraf in te schrijven via onderstaande link:https://t.co/VKbKLqd1cm pic.twitter.com/EuJMS700IH