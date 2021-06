Nicklas "Lord" Bendtner stopt officieel met voetballen

Nicklas Bendtner heeft aangegeven dat hij officieel stopt met voetballen. Bendtner begon zijn carrière veelbelovend, de Deen maakte zijn debuut op 17-jarige leeftijd in de spits bij Arsenal. De spits kon doorheen zijn carrière echter nooit zijn volle potentieel bereiken.

Bendtner is officieel gestopt met voetballen, de Deense spits zat al een tijdje zonder club, maar nu heeft de ‘Lord’ zijn officieel voetbalpensioen aangekondigd. De aanvaller is vooral bekend van zijn periode bij Arsenal.

Doorheen Bendtner zijn carrière, kreeg hij ‘lord’ als soort van spotnaam, dat door een aantal fratsen die de Deen uithaalde. De 33-jarige aanvaller kwam echter in het totaal wel aan 81 caps bij Denemarken, en ook bij Arsenal kwam hij in het totaal 108 keer in actie.