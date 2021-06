Belgische ploegen in Conference League zullen jaloers naar CL kijken: het prijzengeld lijkt op een aalmoes

De verdeling van de prijzenpot van de UEFA is bekend en dat is weinig goed nieuws voor de ploegen die in de Conference League moeten aantreden. Die krijgen slechts een fractie van de vetpotten, die weer grotendeels naar de Champions League gaan.

De UEFA heeft 2,73 miljard euro aan prijzengeld voorzien, maar daarvan gaat ruim 74 procent naar de Champions League. De Europa League moet het doen met 17 procent en de overige 8 procent gaat naar de Conference League. Anderlecht en AA Gent spelen de voorrondes van die Conference League en zullen het dus met de aalmoezen moeten doen. Ook Antwerp kan nog in de poulefase terechtkomen. "Ik heb het al gezegd, er zaten er enkelen te slapen toen dit gestemd werd”, aldus Michel Louwagie in Het Nieuwsblad. “Dit is niet goed onderhandeld, want ook de tegenstanders in de Conference League zijn minder. Maar goed, we zullen het daarmee moeten doen. Het is nog altijd beter dan niets.”