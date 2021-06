Nieuwe club meldt zich voor Karim Belhocine

Virton is op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen en overweegt Karim Belhocine.

Virton is volgend seizoen opnieuw in 1B terug te vinden. Om haar terugkeer naar de competitie voor te bereiden, heeft de club een nieuwe trainer op het oog: Karim Belhocine. Volgens La Meuse is de Franse coach één van de kandidaten om de nieuwe coach te worden.

De 43-jarige Belhocine is nu op zoek naar een nieuwe uitdaging voor volgend seizoen. Virton zoekt dan weer naar een nieuwe coach, want ze hebben een vervanger nodig voor Christian Bracconni.