Groep C: Wie doet groepsfavoriet Nederland wat in deze poule?

Eindelijk is het bijna zover. Met een jaar vertraging trappen de beste Europese voetballers komend weekend het EK2020 op gang. In deze reeks stellen we alle deelnemende ploegen aan u voor. Vandaag is groep C aan de beurt: Nederland, Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.

Nederland

Bondscoach: Frank De Boer (52)

FIFA-ranking: 16

Hoe gekwalificeerd? Onze noorderburen finishten als tweede in hun poule. Met 19 op 24 moesten ze enkel eeuwige rivaal Duitsland laten voorgaan.

Beste prestatie op een EK? Winnaar (1988)

Sterspeler: Memphis Depay (63 interlands, 25 doelpunten): De aanvaller van Olympique Lyon is Nederlands hoop in bange dagen. Voorkwam afgelopen week met twee doelpunten haast in z'n eentje een blamage tegen Schotland. Ook zondag tegen Georgië was het Depay die Oranje bij de hand nam.

Jong talent: Ryan Gravenberch (5 interlands, 1 doelpunt): Jonkie (19) die in 2018 als jongste Ajacied ooit mocht debuteren in de Eredivisie. Met 16 jaar en 130 dagen snoepte hij het record af van ene Clarence Seedorf. Deze moderne middenvelder scoorde zondag tegen Georgië zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje.

Oekraïne

Bondscoach: Andriy Shevchenko (44)

FIFA-ranking: 24

Hoe gekwalificeerd? Oekraïne pakte met een fraaie 20 op 24 de groepswinst, voor regerend Europees kampioen Portugal. De ploeg van Shevchenko incasseerde slechts vier doelpunten in deze kwalificatiecampagne

Beste prestatie op een EK? Groepsfase (2012+2016)

Sterspeler: Oleksandr Zinchenko (38 interlands, 5 doelpunten). Bij Manchester City speelt Zinchenko voornamelijk als linksachter. Bij Oekraïne wordt hij door Shevchenko vaak gebruikt als centrale middenvelder.

Jong talent: Vitali Mykolenko (15 interlands, 0 doelpunten). Op zijn 22ste heeft de verdediger, die zowel centraal of links kan spelen, al 15 interlands op de teller staan. Speelde met Dynamo Kiev nog twee keer tegen Club Brugge in de Europa League. Wordt in eigen land beschouwd als een van de grootste talenten.

Belgische link: Met Sobol (Club Brugge), Makarenko (Kortrijk), Bezus en Yaremchuk (beiden AA Gent) zijn er liefst vier spelers uit de selectie van Oekraïne actief in de Jupiler Pro League. Een van de vedetten is Malinovskyi. De man met graniet in het linkerbeen verkaste van RC Genk naar Atalanta, waar hij de laatste maanden fraaie dingen liet zien.

Oostenrijk

Bondscoach: Franco Foda (56)

FIFA-ranking: 23

Hoe gekwalificeerd? Oostenrijk eindigde als tweede in hun poule, achter Polen.

Beste prestatie op een EK? Groepsfase (2008+2016)

Sterspeler: David Alaba (80 interlands, 14 doelpunten). Verlaat Bayern München en gaat na het EK met een rijkgevuld palmares aan de slag bij Real Madrid. Op zijn 28ste heeft hij onder meer 10 Duitse titels en 2 CL's gewonnen. Bij Oostenrijk wordt Alaba veelal als middenvelder gebruikt.

Jong talent: Sasa Kalajdzic (6 interlands, 3 doelpunten): Deze 23-jarige spits had met 16 goals en 6 assists een voet in 40% van de totale doelpuntenproductie van Stuttgart. Wordt omwille van zijn dubbele meter tot zijn eigen frustratie steevast vergeleken met Peter Crouch.

Belgische link: Raphael Holzhauser mocht in oktober 2020 zijn debuut vieren bij de Oostenrijkse nationale ploeg. De smaakmaker van Beerschot haalde uiteindelijk de definitieve selectie net niet.

Noord-Macedonië

Bondscoach: Igor Angelovski (46)

FIFA-ranking: 62

Hoe gekwalificeerd? Pakte als derde in een poule met onder meer Oostenrijk en Polen naast een EK-ticket. Dat ticket kwam er toch nadat Noord-Macedonië groep D in de Nations League won. Tegenstanders daar waren Gibraltar, Liechtenstein en Armenië.

Beste prestatie op een EK? Eerste deelname

Sterspeler: Goran Pandev (114 interlands, 36 doelpunten): wordt weldra 38… afgelopen seizoen toch nog goed voor 7 doelpunten in de Serie A bij Genua

Jong talent: Eljif Elmas (25 interlands, 6 doelpunten). Ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli. Op zijn 21ste al aardig wat ervaring. Kwam dit seizoen 33 keer in actie in de Serie A, waarvan slechts drie keer als basisspeler. Elmas moet de opvolger worden van Pandev. Scoorde onder meer in de 1-2 overwinning in en tegen Duitsland in maart.

Belgische link: Zajkov ligt nog steeds onder contract bij Charleroi, maar speelde er afgelopen seizoen geen minuut. Trajkovski (Ex-KV Mechelen, ex-Zulte Waregem), Trickovski (Ex-Club Brugge, ex-Waasland-Beveren)

Speelschema

13/06 18:00 Oostenrijk-Noord-Macedonië (Boekarest)

13/06 21:00 Nederland-Oekraïne (Amsterdam)

17/06 15:00 Oekraïne-Noord-Macedonië (Boekarest)

17/06 21:00 Nederland-Oostenrijk (Amsterdam)

21/06 18:00 Oekraïne-Oostenrijk (Boekarest)

21/06 18:00 Noord-Macedonië-Nederland (Amsterdam)