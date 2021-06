Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Ronaldo - Bongonda - Donnarumma - Ziyech - Conte - Bornauw - Dorsch - Balikwisha

KRC Genk pakte de Beker van Belgiƫ Ʃn de tweede plaats en wil zich ook volgend seizoen graag roeren tegen Club Brugge & co. Daar hoort ook het bij elkaar houden van de kern bij. ( Lees meer )

'Miljoenen op tafel: ondanks concurrentie van Antwerp heeft Club Brugge snel eerste zomertransfer beet'

Het hing al een tijdje in de lucht en nu lijkt er stilaan witte rook te gaan komen. De eerste zomertransfer van Club Brugge wordt er eentje van (bijna) zeven miljoen euro. (Lees meer)

'Paars-wit ruikt miljoenen: Duitse topclub vraagt de jackpot voor ex-Anderlechtspeler'

Het ging de laatste weken goed met SĆ©bastiaan Bornauw. En dat is ook diverse geĆÆnteresseerden zeker niet ontgaan - wat dan weer een goede zaak kan zijn voor Anderlecht. Al is er ook een kanttekening. (Lees meer)

Louwagie geeft toe: AA Gent zal flink verdienen aan beloften-EK, maar speler verliezen

Het EK voor beloften eindigde in een triomf voor Duitsland in de finale tegen Portugal. Naast Nmecha van Anderlecht liep daarbij nog een andere speler zichzelf in de kijker te voetballen. (Lees meer)

Ziyech naar Italiƫ?

Hakim Ziyech wordt door La Gazzetta dello Sport in verband gebracht met AC Milan. Of hij ook zal verkassen is een andere vraag.

'Na Wijnaldum meteen tweede aanwinst voor PSG'

Bij PSG gaat het hard dezer dagen. Na Wijnaldum gaan ze ook doelman Gianluigi Donnarumma snel overnemen.

'Coach komt niet door spelersprotest'

Antonio Conte had zomaar de nieuwe coach van Real Madrid kunnen zijn, maar door spelersprotest gaat dat niet door klinkt het.

Wat met toekomst Ronaldo?

Cristiano Ronaldo twijfelt nog steeds aan zijn toekomst, meldt ESPN. Er zijn alvast heel wat kapers op de kust om hem weg te halen bij Juventus.