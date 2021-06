Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06: Buta - Xhaka - Hjulsager - Cuypers - Pellistri - Hakimi

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Gent lijkt Anderlecht af te troeven, maar Oostende wil onderste uit de kan halen'

KV Oostende wil het onderste uit de kan en dus is het nog (even) koffiedik kijken of en wanneer een van de sterkhouders zal vertrekken. (Lees meer)

'Interesse neemt toe: al vier ploegen willen sterkhouder komen weghalen bij Antwerp'

Antwerp gaat grote veranderingen ondergaan deze zomer, zoveel is al een tijdje duidelijk. Voor een speler is er alvast heel veel interesse. (Lees meer)