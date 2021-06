Toch een kleine rel bij Frankrijk: Giroud heeft wat kritiek op Mbappé, die wil niet reageren

Didier Deschamps heeft een eerste brandje moeten blussen bij de Franse nationale ploeg. Olivier Giroud vindt dat er te weinig voorzetten zijn richting uitkomen.

"We krijgen soms wel kansen, maar ik krijg amper ballen. Ik zeg niet dat ik altijd de juiste keuzes maak, ik probeer wel oplossingen te bieden in het strafschopgebied. Nee hoor, het is geen probleem, geen zorgen", aldus Giroud in L'Equipe.

Mbappé voelde zich daarbij aangevallen en wou op een persconferentie meer uitleg komen geven. Maar Deschamps vond het niet ideaal om nu polemiek te creëren en weigerde het verzoek. Hij vroeg zijn spits om zich te concentreren op het duel met Duitsland.