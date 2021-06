Sporting Charleroi gaat zich versterken met twee verdedigers

Charleroi gaat zich de komende dagenn versterken met twee nieuwkomers in de verdediging. Stelios Andreou en Stefan Knezevic zullen binnen enkele dagen tot de Zebra's behoren.

In La Dernière Heure kondigen ze de komst van de twee buitenlandse verdedigers bij Sporting Charleroi reeds aan. De Cyprioot Stelios Andreou en de Zwitser Stefan Knezevic zouden inkomende transfer nummer twee en drie worden, nadat Aboubakar Keita al overkwam van OHL.

Andreou is 18 jaar en speelde tot dusver bij Olympiacos Nicosia. Hij heeft twee selecties achter zijn naam staan voor de nationale ploeg. Knezevic is 24 en heeft zowel de Servische als de Zwitserse nationaliteit. Hij was voorlopig nog in Zwitserland actief bij Luzerne. Knezevic was in 2018 goed voor twee caps bij de Zwitserse U21.