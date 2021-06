Verdedigende middenvelder gaat niet mee naar 1A met Union en is voortaan te zien in Tweede Bundesliga

Promovendus Union SG neemt zoals verwacht afscheid van één van zijn verdedigende middenvelders. Marcel Mehlem zal niet langer voor de Brusselaars voetballen. Dat stond eigenlijk al vast en is helemaal zeker nu Mehlem een nieuwe uitdaging gevonden heeft.

Marcel Mehlem voetbalde al sinds 2018 bij Union SG. De Duitserd werd bij momenten wel ingezet, maar echt een basisplaats veroveren zat er niet in. Wel maakte Mehlem het kampioenenjaar en dus het bewerkstelligen van de promotie mee.

Desalniettemin gaan we hem dus niet zien in 1A. Zijn overeenkomst bij Union werd niet verlengd, waarna Mehlem opteerde voor een terugkeer naar zijn thuisland. Union bevestigt dat de 26-jarige middenvelder volgend seizoenn voor SC Paderborn gaat voetballen.

👋 Marcel Mehlem prend la direction de @SCPaderborn07. Quel souvenir gardez-vous de son passage à l'Union?



👊 Bonne chance Cello ! pic.twitter.com/tY0zOmbO3S — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 11, 2021

Paderborn was het voorbije seizoen de nummer 9 in de Tweede Bundesliga. Eerder voetbalde Mehlem in al voor Karlsruhe, nog zo'n ploeg die actief is op het tweede Duitse niveau.