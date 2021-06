Deense ploeg last alle media-verplichtingen af en schakelt professionele hulp in

De spelers en staff van Denemarken zullen ondersteund worden met professionele hulp om de gebeurtenissen van zaterdagavond een plaats te kunnen geven.

Om 20u30 werd de wedstrijd tussen Denemarken en Finland opnieuw hervat, op vraag van de teams zelf. Eriksen zou zelfs hebben gefacetimed met de ploeg en hen gevraagd hebben om verder te spelen.

Dat laat niet weg dat er meerdere tranen zijn gelaten tijdens het reanimerren van Eriksen, bij Denemarken en bij Finland.

En donderdag moeten de Denen opnieuw voetballen want de Rode Duivels komen op bezoek, al zullen de kopjes bij Denemarken niet echt gericht zijn op een nieuw EK-duel. De persactiviteiten van zondag zijn al zeker afgelast door de Deense bond.

Deens bondscoach Hjulmand heeft laten weten dat ze niet twijfelen om psychologische hulp in te schakelen. "Er is een gelegenheid voor crisishulp en we gaan dit zo goed mogelijk oppakken. We zullen de hulp van professionals inschakelen", liet hij weten.