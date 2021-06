Genk-speler Uronen na Denemarken-Finland: "Gevoel dat we allemaal winnaars zijn"

Genk-speler Jere Uronen had één van zijn mooiste momenten kunnen beleven, maar door de gebeurtenissen met Christian Eriksen verdween zijn assist op het achterplan. "Op dit moment leeft bij mij het gevoel dat we allemaal winnaars zijn", zegt hij in HLN.

"Gewoon om het feit dat Christian Eriksen dit overleefd heeft. Misschien komt het besef dat we de wedstrijd effectief gewonnen hebben pas over een paar dagen en kunnen we dan ook effectief genieten van onze prestatie. Maar nu is dat moeilijk", vertelde de Finse flankspeler.

De tweede helft spelen was een moeilijke beslissing, maar die lag wel bij de Denen. "De beslissing om verder te spelen of niet lag niet bij ons", verduidelijkt Uronen. "Wij waren er gewoon om te tonen dat we de Denen steunden, wat hun beslissing ook zou zijn. Op een bepaald moment kregen ook wij de geruststellende berichten dat Eriksen bij bewustzijn was en buiten levensgevaar. Eerlijk, er hing zo'n bevreemdende sfeer in het stadion op het moment dat wij het veld weer opkwamen, ik had niet gedacht dat we de wedstrijd zouden kunnen beëindigen.