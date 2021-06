OFFICIEEL: Ruud Vormer verlengt zijn contract bij Club Brugge

Heel goed nieuws voor de fans van Club Brugge. Hun kapitein en roerganger Ruud Vormer zal tot zijn 35ste voetballen voor blauw-zwart. Dat maakte de landskampioen maandagnamiddag bekend.

De Nederlander draagt al zeven seizoenen de blauwzwarte kleuren met trots en gaat dat nu nog zeker twee jaar doen. De kapitein tekent bij tot 2023 in Brugge.

Vormer was ook dit seizoen één van de sterkhouders bij de Bruggelingen. In 37 wedstrijden was hij goed voor 11 assists en 6 goals.