Veel te doen omdat Hans Vanaken in tribune zit: "Hij heeft slechts één minpunt"

Heel wat analisten begrijpen niet dat Hans Vanaken tijdens de match van de Rode Duivels tegen Rusland in de tribune moest zitten.

Hans Vanaken maakte de reis naar Sint-Petersburg mee met de Rode Duivels, maar hij bleef in de tribune zitten.

Ook oud-ploegmaat Yannick Thoelen begrijpt niet waarom Vanaken niet op de bank zat. “Heel bizar vond ik het. Omdat Hans toch elke keer iets extra's bracht als hij mocht spelen bij de nationale ploeg”, zegt hij aan HBVL.

Vanaken had zeker kunnen invallen tegen Rusland volgens Thoelen. “Ik vind dat Vanaken toch altijd een invallersrol verdient. Hij heeft volume, vista en passing. Gewoon een complete voetballer die het verschil kan maken.”

Dat Vanaken maar in België speelt zou volgens Thoelen geen verschil mogen maken. “Omdat Hans bewezen heeft in de Champions League dat hij het internationale niveau aankan. Eigenlijk heeft hij slechts één minpunt: Hans zaagt vaak tegen de ref, dat deed hij vroeger als 17-jarige bij Lommel ook al. Maar eigenlijk is dat een pluspunt, want het geeft aan hoe graag hij wil winnen, dat hij een echte leider is.”