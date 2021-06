De flirt met Club Brugge en het verlengde contract: via uitstalraam EK cashen voor goalgetter Buffalo's? Jackpot van 25 miljoen euro wenkt!

AA Gent mag binnenkort in de Europa Conference League aan de slag en daarin op zoek gaan naar een leuk Europees parcours. Dat zullen ze waarschijnlijk zonder hun spits Roman Yaremchuk gaan doen. De jackpot lonkt, maar iemand moet het muntje er wel nog insteken om de jackpot te laten rinkelen.

Roman Yaremchuk maakte heel wat doelpunten in de competitie dit seizoen en maakte daarmee ook al indruk. Ondertussen verlengde Gent zijn contract van 2023 tot 2025, waardoor hij niet voor een appel en een ei kan en mag vertrekken.

Yaremchuk zelf heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag zou vertrekken bij Gent als er zich een ploeg uit een grote competitie aan zou komen dienen. "20 miljoen euro voor mij? Kan het niet gratis", liet Yaremchuk zelf al eens gekscherend noteren in een interview.

© photonews

Bij Gent zijn ze echter duidelijk: ze willen heel wat boter bij de vis. En dat zou nu wel eens kunnen gaan lukken. Met dank ook aan het EK, waar hij op speeldag 1 tegen Nederland al uitpakte met een doelpunt en een assist.

Een aanbod van 25 miljoen euro (of meer) is waar de Buffalo's stiekem op hopen. Of dat zal lukken in de huidige markt zal nog moeten blijken, maar nog wat extra doelpunten de komende wedstrijden tegen Noord-Macedonië en Oostenrijk kunnen helpen.

Standing

Oekraïne liet tegen Nederland zien over troeven te beschikken. De volgende ronde bereiken zou daarbij ook zeer van waarde kunnen zijn. "Roman is een jongen die vertrouwen nodig heeft van een coach. Ik zie een heel andere Yaremchuk dan twee jaar geleden. De Yaremchuk van toen moest zijn weg nog vinden, terwijl hij nu een sterkhouder is. Zijn standing is veranderd", was ook coach Vanhaezebrouck dit seizoen lyrisch.

"Hij heeft nog stappen te zetten, want hij heeft de ambitie om verder door te groeien en op termijn de stap te zetten naar een grotere competitie. Daar moeten we hem in bijstaan."