Sven Jaecques is ervan overtuigd dat Brian Priske de club naar een hoger niveau kan tillen: "Hij wil met de club de volgende stap zetten"

Algemeen directeur Sven Jaecques opende de persvoorstelling van de nieuwe trainer Brian Priske met een terugblik op vorig seizoen. Tegelijkertijd legt hij de lat hoger voor de nieuwe trainer en de club naar volgend seizoen toe.

Algemeen directeur van Antwerp, Sven Jaecques, nam het woord tijdens de officiële persvoorstelling van Brian Priske. "Ik ben blij jullie allemaal fysiek terug te zien. Dat is al een hele tijd geleden en hopelijk kunnen we dit nog meer zo doen", opende hij de persconferentie.

Direct ging het natuurlijk naar de orde van de dag. "Het was vorig jaar een heel speciaal seizoen niet alleen voor Antwerp maar voor alle clubs en de hele wereld. Het was ook een moeilijk seizoen omwille van Covid-19 maar ook met een nieuwe coach die een stijlbreuk was tegenover de voorgaande coach en de jaren ervoor. Een coach die halfweg het seizoen zelf beslist om te vertrekken. Dan een coach die moet overnemen in heel moeilijke omstandigheden met al bij al een zeer goed resultaat op het einde van het seizoen.", zo blikte Jaecques terug op het vorige seizoen.

"Een heel belangrijk item dat we zochten in een nieuwe coach was iets wat alle vorige coaches ook hadden. Namelijk de wil om te winnen. De wil om er passioneel voor te gaan", zei een overtuigde Jaecques.

"Brian is iemand die ons ervan overtuigd heeft met zijn kennis, zijn kennis over voetbal, België, de competitie en Antwerp. Hij was zeer goed voorbereid en toonde onmiddellijk dat hij de volgende stap wil zetten met de club. Een volgende stap met de club die zeker niet gemakkelijk is. We komen uit ons 4de jaar in 1ste klasse met een 8ste, tweemaal 4de, éénmaal 3de, mooi Europees parcour en de bekerwinst", waarmee Jaecques het sterke parcour van Antwerp sinds de terugkeer in 1ste klasse benadrukte.

"De druk is er, het gaat niet simpel zijn maar ik voelde direct dat hij dit gaat aankunnen. Hij zegt dat niet alleen maar heeft dit ook bij zijn vorige club laten zien met het kampioenschap en het jaar daaropvolgend een 2de plaats. Als je dit als jonge coach laat zien dan heb je iets in je mars. Dit zorgt ervoor dat Priske en Antwerp een 'match' zijn", sloot een enthousiaste Sven Jaecques zijn deel van de persconferentie af.