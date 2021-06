Copa America: Argentinië gaat aan de leiding in haar poule na overwinning tegen Uruguay

Argentinië heeft de voorbije nacht een goede zaak gedaan in de Copa America. De Argentijnen wonnen namelijk met 1-0 van Uruguay dankzij een doelpunt van Guido Rodríguez. Lionel Messi was goed voor een assist.

Het werd geen makkelijke opgave voor Argentinië tegen Uruguay, want bij de Uruguayanen stonden onder meer Suarez en Cavani samen in de spits. Toch kwamen de Argentijnen al snel op voorsprong dankzij een doelpunt van Guido Rodríguez.

Lionel Messi speelde een belangrijke rol bij het doelpunt, want de sterspeler van FC Barcelona was goed voor een assist. Door deze overwinning gaat Argentinië voorlopig naar de leiding in haar groep op de Copa America.