OH Leuven is ook in tweede oefenwedstrijd goed bij schot: Thomas Henry goed voor hattrick

OH Leuven vond ook in haar tweede oefenwedstrijd vlot de weg naar doel. De Leuvenaars haalden het namelijk met 5-1 van Wijgmaal. Vooral Thomas Henry was opnieuw goed bij schot, want de aanvaller scoorde een hattrick.

OH Leuven nam het in haar tweede oefenwedstrijd op tegen Wijgmaal, een ploeg uit Tweede Nationale. OH Leuven maakte indruk en deed de netten vijf keer trillen. Uiteindelijk haalde OHL het met 5-1. Thomas Henry vindt vlot de weg naar doel, want in de eerste oefenwedstrijd kon hij al twee keer scoren en nu was hij zelfs goed voor een hattrick. Ook Nsingi en Allemeersch kwamen op het scorebord voor OH Leuven.