Antwerp trots op transfer van Björn Engels: "Grotere clubs wilden hem ook"

Björn Engels speelt volgend seizoen voor Royal Antwerp FC en op die inkomende transfer zijn ze op de Bosuil best trots.

Björn Engels liet vorig jaar nochtans vallen dat hij in België enkel voor Club Brugge nog zou spelen, maar dat is eventjes anders uitgedraaid. The Great Old wist hem binnen te rijven. “Ik weet ook niet in hoeverre Club interesse had om hem terug te halen. Wel weet ik dat hij nu meerdere mogelijkheden had in België en het buitenland”, zegt algemeen manager Sven Jaecques aan GVA.

Volgens Jaecques waren er naast Belgische ook enkele Europese clubs in Engels geïnteresseerd. “En dat er zeker ook grotere clubs tussen zaten dan Antwerp. Maar Björn heeft niet voor status of geld gekozen, hij was gecharmeerd door ons totaalpakket - de infrastructuur, de ambitie van de voorzitter, noem maar op.”

Sinds 9 maart van vorig jaar speelde Engels geen wedstrijd meer. “Omgekeerd wilden wij hem niet alleen omdat hij Belg is, maar vooral omdat hij een echte winnaar is en omdat hij erop gebrand is om zijn carrière opnieuw op de rails te zetten. We zijn hoopvol, want hij bewees eerder al dat hij kan terugknokken na een tegenslag.”