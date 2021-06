Royal Antwerp FC schept duidelijkheid over huidige stand in dossier rond Lamkel Zé

Didier Lamkel Zé kondigde net als vorige zomer zijn vertrek aan op de Bosuil, maar concrete interesse is er nog altijd niet.

Didier Lamkel Zé ligt nog voor een seizoen onder contract bij Royal Antwerp FC, maar met als vorige zomer kondigde hij zelf zijn vertrek aan.

Het voorbije seizoen werkte hij zich onder Frank Vercauteren weer in de ploeg en dat leverde de club een plaatsje in de Europa League op dankzij een doelpunt van Lamkel Zé tegen Anderlecht.

Bij The Great Old weten ze nog niks van een mogelijk vertrek. “Lamkel Zé, die alweer heeft laten verstaan dat hij weg wil. Maar we hebben nog geen enkel bod op Didier ontvangen. Dan kunnen we ook niets overwegen”, vertelt algemeen manager Sven Jaecques aan GVA.