Zitten ze in Engeland met zelfde spitsenprobleem als Spanje? "Kane is onze belangrijkste speler en speelt tegen Tsjechië"

Harry Kane werd op het WK van 2018 nog topscorer met 6 doelpunten maar op het EK lukt het voorlopig nog niet om te scoren. Toch twijfelt Gareth Southgate niet aan de kwaliteiten van zijn kapitein.

Bij Spanje werd de keuze van Luis Enrique voor Alvaro Morata al snel in twijfel getrokken toen die laatste niet kon scoren tegen Zweden. De aanvaller van Juventus gaf de criticasters lik op stuk door tegen Polen wel het openingsdoelpunt te maken.

Een gelijkaardig scenario lijkt zich nu te voltrekken met Harry Kane, al moet de aanvaller van Tottenham zijn eerste doelpunt nog wel maken voor The Three Lions op dit EK. In de eerste twee groepswedstrijden tegen Kroatië en Schotland was Kane maar een schim van zichzelf.

Brits bondscoach Gareth Soutgate bevestigde op de persconferentie voor het duel tegen Tsjechië dat Kane voor hem incontournable blijft. "Hij blijft onze belangrijkste speler. Niet alleen voor de doelpunten, ook voor de opbouw van ons spel en alles wat hij brengt."

"Of Kane zal spelen tegen Tsjechië? Die scoop wil ik jullie al geven. Hij werkt hard voor de ploeg, dat lijken de meesten niet echt te beseffen. We moeten kansen creëren voor hem zodat hij kan scoren. Tijdens het seizoen heeft hij genoeg bewezen dat hij in topvorm is", besluit Southgate.