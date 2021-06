Rémy Descamps verlaat Charleroi

FC Nantes bevestigt de komst van Rémy Descamps.

Het zit erop voor Rémy Descamps in Charleroi. Twee jaar na zijn aankomst op Mambourg, verlaat de Franse doelman Charleroi voor een avontuur bij FC Nantes. Hij tekende er net een driejarig contract en zal er Ligue 1 ontdekken. In het verleden speelde hij al twee jaar in Ligue 2.



Rémy Descamps stond steeds in de schaduw van Nicolas Penneteau en zo moest hij meer dan een jaar wachten op zijn eerste officiële minuten in België. Het afgelopen seizoen nestelde hij zich eindelijk tussen de palen: hij speelde in totaal 16 wedstrijden met de Zebra's.